Darıca Hayvanat Bahçesi İle Botanik Parkı Kapanıyor

DARIÇA’DA HAYVANAT BAHÇESİ VE BOTANİK PARK KAPANIYOR

Darıca, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nın kapanma kararı aldı. 1993 yılında açılan ve 286 hayvan türü ile yaklaşık 3 bin 600 hayvan barındıran hayvanat bahçesi, ayrıca 600 çeşit bitki türü ve 8 bini aşkın bitkiyle zenginleştirilmiş botanik parkı ile dikkat çekiyordu. Ancak tesisi işleten özel şirket, ziyaretçi girişini tamamen durdurma kararı aldı.

HAYVANLAR BAŞKA ŞEHİRLERE NAKLEDİLDİ

Tesis içinde bulunan hayvanların durumu da netlik kazandı. Hayvanlar, Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan hayvanat bahçelerine gönderildi. Bu süreç, hayvanların güvenliği ve refahı açısından titizlikle yürütüldü.

ARAZİ NELERE AÇIK?

Kapanma kararıyla birlikte, büyük bir alanı kapsayan arazinin geleceği ise belirsizliğini koruyor. Bu alanın nasıl değerlendirileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Darıca’daki bu gelişmeler, bölgenin turizm ve doğal yaşam açısından önemli bir kaynağını kaybetmesine neden oldu.