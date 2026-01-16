TCMB Ocak 2026 Anketi: Enflasyon ve Faiz Beklentileri Geriledi

tcmb-ocak-2026-anketi-enflasyon-ve-faiz-beklentileri-geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ocak 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını duyurdu. Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri arasından seçilen 72 katılımcı, enflasyon, faiz, döviz kuru ve ekonomik büyüme gibi çeşitli konulardaki beklentilerini güncelledi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞAĞI YÖNLÜ

Katılımcıların 2026 yılı sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 23,23 olarak belirlendi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise önceki ankette yer alan yüzde 23,35 seviyesinden yüzde 22,20’ye geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 17,45’ten yüzde 16,94’e düştü. Bu veriler, piyasanın orta vadede daha düşük enflasyon beklentisi geliştirdiğini gösteriyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ GERİLİYOR

Katılımcıların cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, yüzde 38,13’ten yüzde 36,43’e indi. Ocak ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi de yüzde 36,50 olarak ölçüldü.

DOLAR/TL TAHMİNLERİ

Ankete katılanların 2026 yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,17 TL olarak belirlenirken, 12 ay sonrası için bu beklenti 51,89 TL seviyesinde belirlendi. Kısa vadeli döviz kuru beklentilerinde ise sınırlı yukarı yönlü revizyon dikkat çekiyor.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ DEĞİŞMİYOR

Katılımcıların 2026 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 3,9 olarak sabit kalırken, 2027 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,3 seviyesiyle kaydedildi. Ocak ayı anketi, piyasanın enflasyon ve faiz tarafında daha olumlu, büyüme tarafında ise temkinli bir duruş sergilediğini ortaya koydu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Güngören’de Bıçakla Ölüm: 15 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

İstanbul Güngören'de 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay, gençler arasındaki tartışmaların ölümle sonuçlanmasını gözler önüne serdi.
Gündem

Güngören’de Gençler Arasında Bıçaklı Kavga: Atlas Çağlayan Hayatını Kaybetti

İstanbul Güngören'de bir kavga sonucunda 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay, gençlerin arasındaki trajik bir anlaşmazlığı gözler önüne serdi.
Gündem

Karnelerde Atatürk Fotoğrafı İddialarına Bakan Tekin Yanıt Verdi

Yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugün yarıyıl tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanı, Atatürk fotoğraflarının karnelerden kaldırıldığı iddialarına sert tepki gösterdi.
Gündem

Doğalgaz Desteği Sona Erecek Mi Beklentisi Artıyor

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da ocak ayında ortalama 200 metreküp doğal gaz tüketimi olduğunu ve aşanların destekten çıkarılacağını açıkladı.
Gündem

Fenerbahçe’den Cenk Tosun ve Rodrigo Becao’ya Veda

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Rodrigo Becao ve sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, Süper Lig'de kariyerine devam edecek. Yeni takımları ise yakında açıklanacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.