TCMB Ocak 2026 Anketi: Enflasyon ve Faiz Beklentileri Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ocak 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını duyurdu. Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri arasından seçilen 72 katılımcı, enflasyon, faiz, döviz kuru ve ekonomik büyüme gibi çeşitli konulardaki beklentilerini güncelledi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞAĞI YÖNLÜ

Katılımcıların 2026 yılı sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 23,23 olarak belirlendi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise önceki ankette yer alan yüzde 23,35 seviyesinden yüzde 22,20’ye geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 17,45’ten yüzde 16,94’e düştü. Bu veriler, piyasanın orta vadede daha düşük enflasyon beklentisi geliştirdiğini gösteriyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ GERİLİYOR

Katılımcıların cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, yüzde 38,13’ten yüzde 36,43’e indi. Ocak ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi de yüzde 36,50 olarak ölçüldü.

DOLAR/TL TAHMİNLERİ

Ankete katılanların 2026 yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,17 TL olarak belirlenirken, 12 ay sonrası için bu beklenti 51,89 TL seviyesinde belirlendi. Kısa vadeli döviz kuru beklentilerinde ise sınırlı yukarı yönlü revizyon dikkat çekiyor.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ DEĞİŞMİYOR

Katılımcıların 2026 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 3,9 olarak sabit kalırken, 2027 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,3 seviyesiyle kaydedildi. Ocak ayı anketi, piyasanın enflasyon ve faiz tarafında daha olumlu, büyüme tarafında ise temkinli bir duruş sergilediğini ortaya koydu.