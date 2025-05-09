Korkunç cinayet, İki kadın hayatını kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde korkutucu bir cinayet gerçekleştirildi. Gelen bilgiler doğrultusunda, hizmetli kadrosunda yer alan A.T. (55), henüz netleşmeyen bir sebepten ötürü kantinde çalışan Rana ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu’nu silahla vurarak hayatlarını sonlandırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralanan iki kadına müdahale yapıldığı, ancak kurtarılamadıkları öğrenildi. Rana Çavuşoğlu’nun sosyal medya hesabındaki profil resmi büyük ilgi çekti.

SALDIRGANIN DURUMU

Kaçan A.T.’yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı ve olayla ilgili inceleme devam ediyor. A.T.’nin daha önce cezaevinden tahliye edildiği ve eski hükümlü kategorisinden topluma yeniden kazandırılmak amacıyla okulda işe alındığı bilgisine ulaşıldı.