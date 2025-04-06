Korkunç Kaza Sonrası Acı Detaylar Kaldı

KAZA VE OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Gelen bilgilere göre, hızla ilerleyen 67 SF 722 plakalı otomobil, gişelerde duraklayan AM 1689 HP plakalı TIR’ın altına girdi. Olayın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. İtfaiye tarafından otomobilden çıkarılan Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız (73), Vahide Kalyoncu (63) ve Özgür Yıldız (59) hayatını kaybetti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından otomobilden çıkarılan cenazeler Adli tıp morguna kaldırıldı. TIR’ın altında kalan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Videoda görüldüğü üzere bu sabah Pendik Kurnaköy gişelerde otomobilin gişelerde bekleyen TIR’ın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında maalesef 4 kişi hayatını kaybetti.” ifadelerini kullandı. Pendik’te yaşanan trafik kazası, gişelerde bulunan MOBESE kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde hızla gelen otomobilin, gişelerde bekleyen TIR’a çarparak altına girdiği anlar yakalandı.

TATİL DÖNÜŞÜ YOLCULUK

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle geçen hafta Umman’a giden dört öğretmenin, tatil dönüşü havalimanına bıraktıkları otomobillerle Zonguldak Ereğli’ye gitmek üzere yola çıktığı bilgisi edinildi. Bu trajik kazanın ardından yaşanan olay, sağlık ve güvenlik ekiplerinin iş birliğiyle ele alındı.