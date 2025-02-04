‘Korkuyu Beklerken’ Tiyatrosu Hilltown’da Sahnelenecek

OĞUZ ATAY’IN ESERİ SAHNEDE

Türk Edebiyatı’nın önemli yazarlarından Oğuz Atay’ın “Korkuyu Beklerken” adlı romanından uyarlanan tiyatro oyunu, 8 Şubat tarihinde Hilltown Seyirlik Sahne’de sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Doğukan Uludağ, hem yönetmenlik hem de oyunculuk görevini üstlendiği “Korkuyu Beklerken” adlı eserde, korkularla dolu bir adamın yaşamı ve korkuları ile verdiği savaşı anlatıyor.

BAŞKA BİR DÜNYA

Ana karakter, aynı zamanda yazarın “Tutunamayanlar” kitabında tanımlanan “disconnectus erectus’un” bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Doğukan Uludağ, toplamda 150 dakika süren tek kişilik performansını iki perdede gerçekleştirecek. Eser, 16 yaş ve üstü izleyiciler için uygun olarak belirlenmiş.