KORONAVİRÜS VAKALARI ARTIYOR

KORONAVİRÜS VAKALARI YENİDEN GÖRÜLÜYOR

Koronavirüs tehdidi uzun zaman önce sona ermiş gibi görünse de, son günlerde bazı grip vakalarıyla hastaneye başvuranlar arasında koronavirüs tespit edildiği gözlemleniyor. Uzmanlar, bu vakaların tekrar ortaya çıkmaya başladığını belirterek, dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, Omicron varyantlarının dünyada hızla yayılmaya devam ettiğini ifade ederek, “Yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve tat-koku kaybı bu varyantlarda da gözleniyor” uyarısında bulundu. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerin daha yüksek risk altında olduğu belirtiliyor.

COVİD YENİDEN ALEVLENME SÜRECİNDE

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Son bir aydır polikliniğimizde Covid vakalarının arttığını söyleyebiliriz. Özellikle grip olarak gelen vakaların neredeyse tamamına yakını Covid diyebiliriz” dedi. Bunun yanı sıra, bu vakaların genelde hafif semptomlarla gelse de, grip benzeri semptomlarla hastaneye yatırılan ve yoğun bakıma alınan hayati risk taşıyan vakaların da yaşandığını belirtti. Akkoyunlu, “Bu nedenle bu net bir uyarıdır: Covid bitmemiş değil ve yeniden bir alevlenme sürecinde” diye ekledi. Hangi vakaların daha ağır geçeceği ile ilgili ise, virüs varyantının etkisi ve maruz kalınan virüs miktarının önemli olduğunu söyledi. Maske ve mesafe uygulamalarının hastalığın ağır seyretmesini de önlediğini ifade etti.

OMİCRON VARIANTLARININ ALT TİPLERİ ARTIYOR

Dünya genelinde Covid-19’un Omicron varyantının alt tipleri olan Stratus ve Nimbus’un giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Mayıs ayı itibarıyla Amerikan verilerine dayanarak Covid-19’un alt tipi olan Omicron’un dünya genelinde yaygınlaşmaya başladığını görmekteyiz” dedi. Bu yeni varyantların diğer Covid vakalarından semptom olarak çok farklı olmadığını belirten Diktaş, “Ateş, yorgunluk, halsizlik, üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla birlikte ciddi boğaz ağrıları öne çıkıyor” diye ekledi. Ayrıca bazı vakalarda ishal ve tat kaybı gibi nörolojik semptomların da görülebildiği ifade edildi. Kişisel hijyen ve önlemlere dikkat edilmesinin önemine vurgu yapan Diktaş, özellikle okula başlayan çocukların belirtiler göstermesi durumunda okula gönderilmemesi gerektiğini söyledi.