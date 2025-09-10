Koronavirüs Vakaları Yeniden Artıyor

KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI ARTIYOR

Koronavirüs tehditi uzun bir süre önce sona ermiş görünüyordu. Ancak son zamanlarda bazı grip vakasıyla hastaneye başvuran bireylerde Koronavirüs tespit edildiği gözlemleniyor. Uzmanlar, bu vakaların yeniden artış gösterdiğini belirterek, dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, Omicron varyantlarının dünyada hızla yayıldığını ifade ederek “Yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve tat-koku kaybı bu varyantlarda da gözleniyor” uyarısında bulundu. Özellikle ileri yaş, çocuklar ve bağışıklığı baskılanmış bireylerin daha büyük risk altında olduğu vurgulanıyor.

COVİD YENİDEN ALEVLENİYOR

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Son bir aydır polikliniğimizde Covid vakalarının arttığını söyleyebiliriz. Özellikle grip olarak gelen vakaların neredeyse tamamına yakını Covid diyebiliriz” şeklinde bilgi veriyor. Genelde hafif semptomlarla başvuran vakaların yanında, grip benzeri semptomlarla hastaneye yatırılan, yoğun bakıma alınan ve hayati risk teşkil eden vakaların da mevcut olduğunu belirtiyor. Akkoyunlu, “Covid bitmiş değil ve yeniden bir alevlenme sürecinde” diyerek uyarıda bulunuyor. Virüs varyantlarının hastalığın şiddetini etkileyebildiğini, alınan virüs miktarının da hastalığın seyrini etkilediğini vurguluyor. “Maske ve mesafenin sadece hastalığın bulaşmasını değil, ağır seyretmesini de engellediğini” ifade ediyor.

OMİCRON VARYANTININ ALT TİPLERİ ARTIYOR

Dünya genelinde Covid-19’un Omicron varyantının alt tipleri olan Stratus ve Nimbus’un hızla yayıldığı belirtiliyor. Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Mayıs ayı itibarıyla Amerikan verilerine dayanarak Covid-19’un alt tipi olan Omicron varyantının yeniden tüm dünyada yaygınlaşmaya başladığını görmekteyiz” diyor. Bu varyantların belirtileri, ateş, yorgunluk, halsizlik ve ciddi boğaz ağrıları gibi semptomlar ile benzerlik gösteriyor. Bazı vakalarda ishal ve tat-koku kaybı gibi nörolojik semptomlar da görülebiliyor. Hijyen ve önlemlere dikkat edilmesi gerektiği, okula giden çocuklarda semptomlar varsa okula gönderilmemesinin önem taşıdığı vurgulanıyor. Daha çok risk altında olan kişilerin, özellikle ileri yaş, çocukluk çağı hastaları ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler olduğu ifade ediliyor.