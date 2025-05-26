Koruma Müdüründen Bant Açıklaması Geldi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İBB’ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda yapılan incelemelerde bazı usulsüzlükler tespit edildi. Bu doğrultuda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’nde tamamlandı ve sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldüler. Ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiler.

Gözaltına alınan 45 şüphelinin ifadeleri, 14 savcı tarafından alınıyor. İfadeler arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın gibi isimler yer alıyor. Şüphelilerin ifade işlemleri, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda gerçekleştiriliyor. Ayrıca, İmamoğlu’nun bir otelde bazı şüphelilerle yapacağı görüşmeden önce korumalarının kameraları bantla kapattığına dair görüntüler de soruşturma dosyasına eklenmişti.

İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın’ın, emniyette verdiği ifade gün yüzüne çıktı. Akın, kameraların sökülmesi ve bozulmasına yönelik herhangi bir talimat almadığını belirtiyor. Bantlama olayının ise “Kameranın kapatılma sebebi sayın başkanın toplantılarının mahremiyetinin sağlanması, kamuya kapalı bir toplantı olması sebebiyledir.” şeklinde ifade etti. Soruşturma sonrası KİPTAŞ, İSTAÇ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda yapılan incelemeler sonucunda harekete geçildi.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan isimler arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay ve diğerleri bulunuyor. 45 zanlı, İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli’nde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra, firari 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor. Ayrıca, bu soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Kadriye Kasapoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yöneltilen suçlamalar arasında “yolsuzluk”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor.