Köseoğlu, Babası Vefat Etti

ÜZÜNTÜ DOLU BİR HABER

Hayal Köseoğlu, babası Yiğit Köseoğlu’nun vefatıyla derin bir üzüntü yaşıyor. “Aşk’ı Memnu”, “Mucize Doktor”, “Mahkum”, “İstanbullu Gelin” ve “Hudutsuz Sevda” gibi tanınmış dizilerdeki başarılı rolleriyle bilinen Köseoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşım ile duyurdu.

Duygusal Paylaşım

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlunu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok. Ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler” şeklinde duygularını ifade etti.

