KOSGEB 2025 Başvuruları 31 Mart’ta Bitiyor

GEÇEN YIL DESTEKLENEN PROJELER VE MİKTARLARI

Bakan Kacır, yaptığı açıklamada “KOSGEB’in Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Destek kapsamında geçtiğimiz yıl açtığımız çağrılar sonrasında 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira kaynak sağladık. 2025 yılı 1. dönem başvuruları için son tarih 31 Mart 2025” ifadesini kullandı. Bu açıklama, girişimcilere yönelik desteğin sürdüğünü ve kapsamının genişlediğini gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, programın 2024 performansına ilişkin önemli detayları paylaştı. “’KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor’ mottosuyla 2024’te güncellenen Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği’nde, geçen yıl 3 dönem başvuru alındı” denildi.

2024 YILINDA SAĞLANAN DESTEKLER

Açıklamada, 2024 yılı içerisinde İş Geliştirme Desteği çerçevesinde sunulan finansman miktarları da açıklandı: 1. Dönem (10 Mayıs-28 Haziran): 521 projeye 660 milyon TL, 2. Dönem (1-30 Ağustos): 543 projeye 725 milyon TL, 3. Dönem (1-31 Aralık): 567 projeye 815 milyon TL. Toplamda 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira destek sağlandığı vurgulanırken, bu rakamlar KOSGEB’in girişimcilik ekosistemine verdiği önemi ortaya koyuyor.

2025 YILINDA İLK BAŞVURU DÖNEMİ

Bakanlık, 2025 yılının ilk başvuru döneminin 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu. Girişimciler, bu tarihler arasında KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden başvurularını iletebilecek. Program, iş kurma ve geliştirme desteği olmak üzere iki ana başlıkta girişimcilere finansal imkan sunuyor. İş Geliştirme Desteği’nde üst limit 2 milyon TL olarak belirlenmiş durumda.

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI

KOSGEB Girişimci Destek Programı, Türkiye’de yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmeyi ve mevcut işletmelerin büyümesini sağlamayı hedefliyor. Destekler, personel giderleri, makine-teçhizat, yazılım ve hizmet alımı gibi kalemleri kapsıyor. Geçtiğimiz yıl programın üst limiti 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye yükseltilmiş olup, bu değişiklik girişimcilere daha sağlam bir finansal altyapı sunuyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE GEREKEN DETAYLAR

2025 yılı ilk dönem başvuruları için girişimcilerin, işletmelerini en fazla 3 yıl önce kurmuş olmaları ve KOSGEB’in destek verdiği sektörlerde (imalat, telekomünikasyon, bilişim gibi) faaliyet göstermeleri gerekiyor. Başvurular, KOSGEB’in resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Destek almaya hak kazanan projeler ise kurul ve jüri değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek.

GİRİŞİMCİLERE YENİ FIRSATLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır’ın açıklamaları, girişimcilere yeni fırsatlar sunduğu gibi Türkiye ekonomisinin büyümesine katkıda bulunacak projelerin desteklenmesi açısından da önemli bir rol oynuyor. 31 Mart 2025’e kadar sürecek başvuru dönemi, iş fikrini hayata geçirmek isteyenler için kritik bir fırsat dönemini oluşturuyor.