Kosova Postanesine El Bombalı Saldırı

KOSOVA POSTANESİNE EL BOMBASI SALDIRISI

Kosova polisinin yaptığı açıklamaya göre, dün gece Zveçan’daki Kosova Postanesi’ne iki el bombası atıldığı doğrulandı. Olayda bir el bombası patlarken, diğeri polis ekiplerince güvenli bir şekilde etkisiz hale getiriliyor.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yetkililer, meydana gelen patlamanın ardından herhangi bir ölü ya da yaralının bulunmadığını, yalnızca postanede maddi hasar meydana geldiğini bildiriyor. Kosova polisi, bu saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, faillerin tespitine yardımcı olmak için işbirliği çağrısında bulunuyor.

SIRBİSTAN POSTANELERİNİN KAPATILMASI

Kosova’nın kuzeyindeki Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde faaliyet gösteren Sırbistan Postanesi’ne ait 9 şube, geçtiğimiz yıl Kosova makamlarının düzenlediği operasyonla kapatıldı. Bu şubelerin yerine yakın zamanda Kosova Postanesi’nin şubeleri hizmet vermeye başlamıştı.