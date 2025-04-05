“Koşulsuz Ateşkes Şart”

ZELENSKY, FRANSA VE İNGİLTERE GENELKURMAY BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Kiev’deki çalışma ofisinde Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin ile Ukrayna ordusunun üst düzey yetkililerini ağırladı. Görüşmede, Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantileri ve barış gücü askerlerinin konuşlandırılması gibi konular ele alındı.

GÜVENLİK GARANTİLERİ VE KOALİSYON ÇALIŞMALARI

Zelensky, basın toplantısında görüşmelerle ilgili detay paylaşmaktan kaçındığını belirterek, “Çok fazla ayrıntı açıklayamam çünkü bu sadece başlangıç ancak bu çalışmanın derin bir başlangıcıdır.” dedi. Güvenlik garantileri sürecinde birden fazla ülkenin yer alacağını vurgulayan Zelensky, “Bu bir koalisyon olacak.” ifadesini kullandı.

RUSYA’NIN SALDIRILARINA TEPKİ VE ATEŞKES ÇAĞRISI

Rusya’nın Kriviy Rig’e düzenlediği füze saldırısını kınayan Zelensky, “Rusya savaşı uzatmak istiyor.” dedi. Müzakerelere hazır olduklarını ancak önceliğin ateşkes olduğunu belirten Zelensky, “Sadece konuşmanın ne anlamı var? Her şeyden önce, koşulsuz ateşkes gerekli.” şeklinde konuştu.

ABD İLE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASI

Zelensky, ABD ile imzalanması planlanan nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Ukrayna’nın bu süreçte bir hukuk firması tarafından temsil edileceğini belirten Zelensky, “Bu anlaşmada sadece ortaklık adımları görüyoruz ve ekip bunun üzerinde çalışıyor.” dedi.

KURSK BÖLGESİNDEKİ SON DURUM

Zelensky, Rusya’nın Kursk bölgesindeki hareketliliğe değinerek Ukrayna ordusunun kuşatma altında olmadığını vurguladı. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bölgede 64 bin Rus askerinin ilerleyişini engellediğini ifade etti.

ABD’NİN RUSYA’YA YÖNELİK YAPTIRIM BEKLENTİSİ

ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar hazırladığına dair bilgi aldığını belirten Zelensky, “Biz de tam olarak bu güçlü yaptırım adımlarını bekliyoruz.” dedi.