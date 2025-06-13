Kötü Koku Üzerine 4 Kamyon Çöp!

KÖTÜ KOKU ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Orta Mahalle 209 Sokak’ta yaşayan A.D.’ye ait evden gelen kötü koku üzerine, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yapılan ihbar sonrasında, adrese gelen Efeler Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi.

EVDEN TEMİZLİK YAPILDI

Ekiplerin evde yaptığı incelemelerde, 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Bu çöplerin arasında, 12 kedi ve 3 kaplumbağa bulundu. Hayvanların durumunu değerlendiren Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç, kedilerin kendisi tarafından sahiplenildiğini belirtilirken, kaplumbağalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anne A.D. ve oğlu E.D. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Jale Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 8 ay önce de aynı evden 1’i ölü olmak üzere 17 kedi ile 3 köpek çıkardık” dedi. Ayrıca, Koç, “Şu an içeriye girmekte zorlanıyoruz. Hayvanların sağlığını ciddi derecede riske attığı kadar insan sağlığını da çok ciddi derecede etkiliyor. Endişe edilecek şekilde görüntüler var içeride. Bu kişilerin bir an önce tedavi olması gerekiyor. Bununla ilgili yetkili kuruluşlara da başvurumuzu yaptık” diye ekledi.