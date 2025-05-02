Kovalamaca Sonucu Uyuşturucuyla Yakalandı

ASAYİŞ UYGULAMASI SIRASINDA KOVALAMACA

Kocasinan ilçesindeki Fevziçakmak Mahallesi’nin Nil Caddesi’nde güvenlik uygulaması gerçekleştiren yunus ekipleri, bir minibüsü durdurmak istedi. “Dur” ikazına uymayan H.Ç, peşine düşen polis ekiplerinden kaçarak Saadet Caddesi’nde yakalandı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Zanlının gerçekleştiren üst ve araç aramasında bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Cezaevinden bir haftalık izinle çıkan H.Ç.’nin sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan H.Ç.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.