Köyde Düşen Kayalara Tel Örgü Çözümü

TEKKALE KÖYÜ TEHLİKE ALTINDA

Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatı sonrasında yapılan ve dağın yamacına yerleştirilen Tekkale köyü, dağdan düşen taşlar nedeniyle ciddi bir tehdit altında kalıyor. Özellikle 2024 yılında yamaçtan kopan büyük kayalar, iki eve isabet ederek maddi zarara neden olmuştu.

RİSKİ AZALTMA ÇABALARI

O tarihten beri köy sakinleri, her gün kayaların düşme riskiyle yaşamlarını sürdürmekteydi. Bu tehditleri ortadan kaldırmak için Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü, riskli kayaları önce patlatma yöntemiyle düşürdü ve ardından tel örgü çekti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Profesyonel dağcılar eşliğinde yamaç boyunca çekilen tel örgü, büyük kaya parçalarının yerleşim alanına girmesini ve evlere zarar vermesini engellemeyi amaçlıyor. Tekkale Köyü Muhtarı Mustafa Yazıcı, “Köyümüzdeki en büyük tehlike, yamaçtan kopan kayaların evlere isabet etmesi. Bu yüzden kayaların patlatılması işleminden sonra, tel örgü ile kayaların alt tarafa düşmesi engellenmeye çalışılıyor. Çalışmalar hızla devam ediyor ve tamamlandığında köyümüz güvenli bir hale gelecek.” şeklinde açıklamalarda bulundu.