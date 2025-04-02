Kozan-Feke Yolunda Feci Trafik Kazası

TRAFAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Adana’nın Kozan ilçesinde, Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı mevkisinde dün gece saatlerinde yürekleri dağlayan bir trafik kazası yaşandı. Zeynel Güleç’in yönetimindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile Veysel Balta’nın kullandığı 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Bu korkunç kazada, aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.

AİLE DRAMI: 5 CAN KAYBI

Olay yerine hızla 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ulaştı. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, otomobil sürücüsü Zeynel Güleç, eşi Ülkü Güleç ve çocukları Bedirhan, Emirhan ile Dilek Güleç’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Aynı aileden 5 kişinin cansız bedeninin bulunması, kaza mahallinde büyük bir üzüntü yarattı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada minibüste bulunan 8 kişi çeşitli yaralar aldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

JANDARMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Jandarma ekipleri, kaza yerindeki incelemelerini sürdürüyor. Kazanın nedenine dair detaylı bir çalışma başlatıldı. Çarpışmanın şiddeti, faciayı gözler önüne seriyor.