Kozan-Feke Yolunda Feci Trafik Kazası

TRAJİK KAZA DETAYLARI

Adana’nın Kozan ilçesinde, Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı civarında dün gece saatlerinde yürekleri saran bir trafik kazası gerçekleşti. Zeynel Güleç’ün kullandığı 01 RJ 402 plakalı otomobil ile Veysel Balta’nın sürücülüğünü yaptığı 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Bu talihsiz kaza sonucunda, aynı aileye mensup 5 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

AİLENİN KAYBILARI

Olay yerinde hemen 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri görevlendirildi. Yapılan ilk incelemelerde, otomobil sürücüsü Zeynel Güleç, eşi Ülkü Güleç ve üç çocukları Bedirhan, Emirhan ile Dilek Güleç’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı aileden 5 bireyin hayatını kaybetmesi, kaza mahallinde derin bir üzüntü yarattı.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

JANDARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri, kaza yerinde detaylı incelemelerini sürdürüyor. Kazanın nedenine dair kapsamlı bir araştırma başlatılırken, çarpışmanın şiddeti, yaşanan faciayı gözler önüne seriyor.