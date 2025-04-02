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Kozan-Feke Yolunda Trafik Kazası: 5 Ölü

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ADANA’DA TRAFİK KAZASI

Adana’nın Kozan ilçesinde, Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı mevkisinde dün gece saatlerinde yürekleri dağlayan bir trafik kazası gerçekleşti. Zeynel Güleç yönetimindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile Veysel Balta’nın kullandığı 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine hızla 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, otomobil sürücüsü Zeynel Güleç, eşi Ülkü Güleç ve çocukları Bedirhan, Emirhan ile Dilek Güleç’in hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı aileden 5 kişinin cansız bedenleri, kaza mahallinde büyük bir üzüntü yarattı.

8 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

JANDARMA İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri, kaza yerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatılırken, çarpışmanın şiddeti faciayı gözler önüne serdi.

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