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Kozan-Feke Yolunda Trafik Kazası: 5 Ölü, 8 Yaralı

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TRAFAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Adana’nın Kozan ilçesinde, Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı mevkisinde dün gece saatlerinde yürekleri parçalayan bir trafik kazası gerçekleşti. Zeynel Güleç’ün kullandığı 01 RJ 402 plakalı otomobil ile Veysel Balta’nın sürücüsü olduğu 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybetmesi ve 8 kişinin yaralanması dikkat çekti.

AİLE Bireyleri HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine hızlı bir şekilde 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk incelemeler neticesinde, otomobil sürücüsü Zeynel Güleç, eşi Ülkü Güleç ve çocukları Bedirhan, Emirhan ile Dilek Güleç’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bu durum, kaza mahallinde büyük bir üzüntü yarattı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada minibüste bulunan 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

JANDARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri, kaza yerindeki çalışmalarını devam ettiriyor. Kazanın sebebine dair detaylı bir inceleme süreci başlatılırken, çarpışmanın şiddeti, yaşanan facianın boyutlarını gözler önüne serdi.

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