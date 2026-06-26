Kral Charles Buckingham Sarayı’nda Oturmayacak

Kral Charles’ın, 10 yıllık tadilat çalışmalarının ardından yıl sonuna doğru tamamlanması planlanan Buckingham Sarayı’nda kalmayacağı açıklandı. Saray görevlileri perşembe günü yaptıkları açıklamada, İngiliz hükümdarının yaklaşık iki yüzyıldır birincil ikametgâhı olan bu merkezi Londra simgesinin artık kraliyet konutu olarak kullanılmayacağını duyurdu. Aynı açıklamada Kral Charles’ın 2024/25 mali yılında 12,9 milyon sterlin (17,04 milyon dolar) vergi ödediği de ilk kez kamuoyuna duyuruldu. Bu rakam, kralı Birleşik Krallık’ın en çok vergi ödeyen ilk 100 kişisi arasına sokuyor.

BUCKİNGHAM SARAYI’NIN YENİDEN TADİLATI TAMAMLANIYOR

Charles, Clarence House’daki uzun süredir kullandığı Londra konutunda yaşamaya devam etme kararı aldı. 369 milyon sterlinlik Buckingham Sarayı tadilatı, eskiyen elektrik tesisatı, borular ve ısıtma sistemlerinin yenilenmesini kapsıyor. Çalışmalar 2017’de başladığında yetkililer, 1837’de Kraliçe Victoria’nın tahta çıkmasından bu yana hükümdarın başlıca Londra ikametgâhı olan sarayın bu statüsünü koruyacağını öngörüyordu. Kralın saymanı ve özel kesedarı James Chalmers, sarayın yabancı devlet adamlarını ağırlamak da dahil olmak üzere törensel ve resmî işlevlerin ana mekânı olmaya devam edeceğini söyledi. Chalmers, “Saray, monarşinin karargâhı, ulusal binalarımızın taç mücevheri olarak kalacak; majesteleri Londra’da olduğu sürece çatısında hükümdarın sancağı gururla dalgalanacak” dedi. Ne Kral Charles ne de merhum Kraliçe 2. Elizabeth 2019’dan bu yana sarayda gecelememişti. Kralın burada konaklama amaçlı kullanılabilecek özel odaları olacak. Her yıl yaklaşık 700 bin kişinin ziyaret ettiği binaya Chalmers’ın ayrıntı vermediği şekilde daha geniş kamu erişimi sağlanacak.

KRAL’IN VERGİ ÖDEMESİ İLK KEZ AÇIKLANDI

Yasaya göre İngiliz kralı gelir, sermaye kazancı veya miras vergisi ödemek zorunda değil. Ancak Charles, annesinin 1993’ten sonra yaptığı gibi gönüllü olarak vergi ödüyor; miktarlar daha önce açıklanmıyordu. Tüm hükümdarlar gibi Charles da geniş Lancaster Dükalığı arazisinden özel gelir elde ediyor: 2025/26 için 25,2 milyon sterlin. Ayrıca diğer varlıkları ve yatırımlarından da gelir sağlıyor. Chalmers, kralın 2023/24’te 11,7 milyon sterlin vergi ödediğini ve 2022’de tahta çıktığından bu yana toplam 30 milyon sterlinden fazla vergi ödediğini belirtti. Kral ayrıca personel, kraliyet sarayları ve seyahat masrafları için devletten Egemenlik Hibe fonu alıyor. Bu miktar 2026/27’de 137,9 milyon sterlin olacak.

PENİSİN KESİNTİSİ İLK KEZ GÜNDEMDE

Chalmers, 2027/28’de bu hibede ilk kez kesinti yapılacağını ve “majestelerinin açık arzusu doğrultusunda” 100 milyon sterline düşürüleceğini söyledi. Bu seviyenin 2031/32’ye kadar sabit kalması bekleniyor. Kesintiye rağmen bu rakam, finansman formülünün Buckingham Sarayı tadilatı için değiştirildiği 2016 yılındaki 40 milyon sterlinlik seviyenin neredeyse 60 milyon sterlin üzerinde. Chalmers, “Bu boş bir çek değil” dedi ve miktarın orantılı olmasını sağlayacak güvenceler bulunduğunu ekledi.

PENİS VELİAHT PRENS’İN VERGİSİ VE ELEŞTİRİLER

Tahtın varisi Prens William, 2024/25’te 7,76 milyon sterlin vergi ödedi ve ofisi, kapalı bir hapishaneden alınan 1,5 milyon sterlinlik kirayı yerel topluma aktarma talimatı verdiğini açıkladı. William ve Charles, orduya, sağlık hizmetine ve okullara kiraladıkları mülklerden kâr elde ettikleri gerekçesiyle eleştiriliyor.