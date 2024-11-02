Kral Charles’tan Kardeşine Mali Yükümlülük

DÜK KİRALAMA YÜKÜ OLMAKTAN ÇIKTI

Kraliyet kaynakları, “Dük artık Kral’a mali yük olmuyor” şeklinde bir açıklamada bulundu. Kral Charles, uzun bir süredir York Dükü Prens Andrew’un Windsor’daki 30 odalı Kraliyet Locası malikanesinden ayrılmasını istiyordu. BBC’nin edindiği bilgilere göre, eğer York Dükü malikanede yaşamaya devam etmek istiyorsa, bu alanın bakım ve güvenlik masraflarını kendisinin karşılaması gerekecek. Kral Charles’ın evde konaklaması için sağladığı önemli sübvansiyonlar artık süresiz olarak geçerli olmayacak.

EPSTEİN İLE BAĞLANTILAR SOYUTLADI

Prens Andrew, ABD’de cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein’ın mağdurlarından birinin cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu durum, Kral Charles’ın mali düzenlemelerini ve York Dükü’nün konumunu etkileyen faktörlerden biri oldu.