Kral Kaybederse Reytingleri Yükseltiyor!

İZLEYİCİLERİ EKRANA KİLİTLEYEN KADRO!

Başrolünde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz gibi yetenekli isimlerin yer aldığı dizi, sürükleyici senaryosuyla izleyicileri derin duygulara götürüyor. Oyuncu kadrosunda Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi ustalar da var. Bu dizinin arkasında dev bir ekip çalışıyor!

BÜYÜK BİR EŞİKTE YAPIM!

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yapımcılığı Onur Güvenatam’a ait. Yönetmen koltuğunda ise Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Senaryoyu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alırken, psikiyatrist-yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok satan romanından uyarlanan Kral Kaybederse, psikolojik derinliğiyle dikkat çekiyor. Yeni bölümü sakın kaçırmayın!

SALIMDA BİR DİZİ RÜZGARI!

Her Salı 20.00’de Star TV’de izleyicilerle buluşan Kral Kaybederse, yeni bölümleriyle sürekli olarak gündemde kalıyor. Star TV’nin büyük yankı uyandıran dizisi Kral Kaybederse, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor! Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizi, her bölümde psikolojik derinliğiyle konuşuluyor ve bu hafta reyting sıralamasında zirveye çıktı. Peki, dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak?