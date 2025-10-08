Kredi Kartı Borcu Yapılandırma Başvuru Süresi Sona Eriyor

kredi-karti-borcu-yapilandirma-basvuru-suresi-sona-eriyor

YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRESİ SONUNA YAKLAŞIYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bireysel kredi kartı borçlarına yönelik olan yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona eriyor. Bireysel kredi kartları ya da daha önce yapılandırılan kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuru süresinin bitimine sadece 2 gün kalmış durumda.

48 AYA KADAR TAKSİTLENDİRME İMKANI

BDDK’nın 10 Temmuz’da aldığı karar doğrultusunda, bu düzenleme çerçevesinde borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit miktarları, o ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50’si ödenmeden, kart sahibine tahsis edilen kredi kartlarının limitinin arttırılması mümkün olmuyor. Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmeyeceği kararlaştırıldı. Ayrıca, alınan karar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi. Başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Avukat S.K. Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Daha önce dolandırıcılıktan tutuklanan avukat, cezaevindeyken bir mahkumu dolandırdı. Tahliye olduktan sonra gözaltına alınarak tekrar tutuklandı.
Gündem

İstanbul’da Avukat Yeniden Dolandırıcılıktan Tutuklandı

İstanbul'da tutuklu bir avukat, cezaevinde tanıştığı bir mahkumu dolandırdı. Tahliye olduktan sonra yakalanan avukat, mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem

İstanbul Dijitalleşmede Stratejik Merkez Oluyor

DE-CIX İstanbul’un 10. yılı anısına yapılan araştırma, Türkiye’nin 2030’a kadar bağlantı pazarının iki kat büyüteceğini, İstanbul'un dijital bağlanmada merkezi konuma geleceğini gösterdi.
Gündem

Mersin Silifke’de Tır, Sürücünün Otomobilini Ezdikçe Kaza

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsü son anda dışarı çıkmayı başardığı araç, bir tır tarafından ezildi.
Gündem

Tır Altında Kalan Sürücü Saniyelerle Kurtuldu

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil kazası sonrası, sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından başka bir tır tarafından otomobil ezildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.