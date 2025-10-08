Kredi Kartı Borcu Yapılandırma Başvuru Süresi Sona Eriyor

YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRESİ SONUNA YAKLAŞIYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bireysel kredi kartı borçlarına yönelik olan yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona eriyor. Bireysel kredi kartları ya da daha önce yapılandırılan kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuru süresinin bitimine sadece 2 gün kalmış durumda.

48 AYA KADAR TAKSİTLENDİRME İMKANI

BDDK’nın 10 Temmuz’da aldığı karar doğrultusunda, bu düzenleme çerçevesinde borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit miktarları, o ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50’si ödenmeden, kart sahibine tahsis edilen kredi kartlarının limitinin arttırılması mümkün olmuyor. Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmeyeceği kararlaştırıldı. Ayrıca, alınan karar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi. Başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.