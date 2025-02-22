Kredi Kartı Sayısı 130 Milyon Oldu

TÜRKİYE’DE KREDİ KARTI VE BANKA KARTI SAYISI ARTIYOR

BKM, ocak ayına ait verileri duyurdu. Geçim zorluğu yaşayan ve kartlarıyla ayın başını geçirmeye çalışan vatandaşların kredi kartı sayısı ocak ayında 130 milyona ulaşırken, banka kartı sayısı da 195,6 milyona çıktı. Ocak ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 130,2 milyon, banka kartı sayısı 195,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 113,1 milyon olarak belirtildi. Geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında, kredi kartı adedinde yüzde 9, banka kartı adedinde yüzde 3, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24’lük artış kaydedildi.

KART SAYISINDA BÜYÜME GELİŞİYOR

Toplam kart sayısı 438,9 milyona ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 1,61 trilyon liraya erişti. Kartlı ödemelerin dağılımında, 1 trilyon 366,5 milyar lirası kredi kartları ile, 207,8 milyar lirası banka kartları ile ve 32,4 milyar lirası ise ön ödemeli kartlar ile gerçekleştirildi.

KREDİ KARTI İLE YAPILAN ÖDEMELERDE YÜKSEK BÜYÜME

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 69 iken, banka kartı kullanımı için bu oran yüzde 47 olarak belirlendi. Ön ödemeli kartlar ile gerçekleştirilen ödemelerde ise bu oran yüzde 78 olarak kaydedildi. Ocak ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,58 milyar oldu.

KARTLI ÖDEMELERDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Kartlı ödemelerde kredi kartları ile gerçekleştirilen işlemlerin sayısı 913,2 milyon olurken, banka kartları ile 538,1 milyon ve ön ödemeli kartlar ile ise 125,9 milyon işlem yapıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 15 olarak ifade edilirken, banka kartları için bu oran yüzde 8, ön ödemeli kartlar ile yapılan işlemlerde ise yüzde 18 olarak kayıtlara geçti.