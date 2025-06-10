Kredi Kartı Şikayetleri Artıyor

2024 YILI ŞİKAYET RAKAMLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı verilere göre, 2024 yılı içerisinde tüketicilerden gelen şikayet sayısı 178 bin 108 olarak kaydedildi. Bu, bir önceki yıl olan 2023 yılına göre yüzde 22’lik bir azalmayı gösteriyor. En çok şikayet edilen konu kredi kartları oldu. 42 bin 228 kişi, kredi kartı işlemleri nedeniyle BDDK’ya başvuruda bulundu. Kredi kartlarını 28 bin 761 başvuru ile mevduat ve katılım fonu işlemleri izliyor. Bireysel kredilere yönelik şikayet sayısı ise 26 bin 520 olarak gerçekleşti.

DOLANDIRICILIK ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

Dolandırıcılıkla ilgili şikayetlerde ise bir azalma değil, artış izleniyor. 2023 yılında 17 bin 780 olan dolandırıcılık şikayetleri, 2024 yılı itibarıyla 19 bin 398’e yükseldi. Ticari krediler ile ilgili 7 bin 808, icra işlemleri hakkında 5 bin 787 ve kredili mevduat hesabı işlemleri için de 4 bin 601 şikayet alındı.

GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMA

Karşılaştırmalı bir bakış açısıyla 2022 yılında BDDK’ya yapılan toplam şikayet sayısı 210 bin 404 olarak tespit edildi. Bu rakam, 2023 yılında yüzde 8,5 artış göstererek 228 bin 334’e ulaştı. Bu veriler, tüketicilerin bankacılık işlemleriyle ilgili artan sorunlarını gözler önüne seriyor.