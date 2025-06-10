Kredi Kartı Şikayetleri Artıyor

2024 YILI ŞİKAYET VERİLERİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı verilere göre, 2024 yılı içerisinde tüketiciler tarafından kaydedilen şikayet sayısı 178 bin 108 olarak belirlendi. Bu rakam, 2023 yılına kıyasla yüzde 22’lik bir azalma gösteriyor. Tüketicilerin en fazla şikayet ettiği konu, kredi kartları ile ilgili oldu. 42 bin 228 kişi, kredi kartı işlemlerinden dolayı BDDK’ya başvuruda bulundu.

KREDİ KARTLARI VE MEVDUAT İŞLEMLERİ

Kredi kartları başvurularının ardından, 28 bin 761 kişi mevduat ve katılım fonu işlemleriyle ilgili şikayette bulundu. Bireysel kredilere dair şikayet sayısı ise 26 bin 520 olarak kaydedildi. Ancak dolandırıcılık ile ilgili şikayetlerde bir artış meydana geldi. 2023 yılında 17 bin 780 olan bu sayı, 2024’te 19 bin 398’e ulaştı. Ayrıca, ticari kredilere ait 7 bin 808, icra işlemleriyle ilgili 5 bin 787 ve kredili mevduat hesabı işlemleriyle ilgili 4 bin 601 şikayet alındı.

GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMA

2022 yılında BDDK’ya yapılan toplam şikayet sayısı 210 bin 404 iken, 2023 yılında bu rakam yüzde 8,5 artarak 228 bin 334’e çıkmıştı. Bu veriler, bankacılık sektöründe şikayet oranlarının yıllar içinde nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.