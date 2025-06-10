Kredi Kartı Şikayetleri Zirve Yaptı

ŞİKAYET SAYISI 2024 YILINDA DÜŞÜYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yeni yayımladığı verilere göre, 2024 yılı içerisinde tüketicilerin yaptığı toplam şikayet sayısı 178 bin 108 olarak kaydediliyor. Bu, 2023 yılına kıyasla yüzde 22’lik bir gerilemeye işaret ediyor. Şikayetlerin en fazla olduğu alan kredi kartları. Kredi kartı işlemleri nedeniyle 42 bin 228 kişi BDDK’ya başvurdu.

KREDİ KARTLARINDAN SONRA MEVDUAT ve KATILIM FONLARI

Kredi kartlarının yanı sıra, mevduat ve katılım fonu işlemleri de 28 bin 761 başvuru ile dikkat çekti. Bireysel kredilere ilişkin şikayet sayısı ise 26 bin 520 olarak belirlendi. Öte yandan, dolandırıcılıkla ilgili yapılan şikayetlerde artış gözlemleniyor. 2023 yılında 17 bin 780 olan bu rakam, 2024’te 19 bin 398’e ulaştı.

DİĞER ŞİKAYETLERİN DAĞILIMI

Ticari krediler ile alakalı gelen şikayet sayısı 7 bin 808 olarak belirlenirken, icra işlemleriyle ilgili 5 bin 787 ve kredili mevduat hesaplarıyla ilgili 4 bin 601 başvuru yapıldı. 2022 yılında BDDK’ya yapılan toplam şikayet sayısı 210 bin 404 iken, bu sayı 2023 yılında yüzde 8,5 artarak 228 bin 334’e çıkmıştı.