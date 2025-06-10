Kredi Kartı Şikayetleri Zirvede!

2024 YILI ŞİKAYET VERİLERİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı verilere göre, 2024 yılı boyunca tüketicilerden gelen şikayet sayısı 178 bin 108 olarak kayda geçti. Bu sayı, önceki yıl olan 2023’e göre yüzde 22’lik bir azalma gösteriyor. En fazla şikayet karşılaşılan alan ise kredi kartları oldu; 42 bin 228 kişi kredi kartı işlemleri sebebiyle BDDK’ya başvurdu. Kredi kartlarından sonra, mevduat ve katılım fonu işlemlerine ilişkin 28 bin 761 şikayet geldi. Bireysel kredilerle alakalı şikayetler ise 26 bin 520 olarak kayıtlara geçti.

DOLANDIRICILIK ŞİKAYETLERİNDE ARTIŞ

Dolandırıcılıkla bağlantılı şikayetlerde bir artış yaşandı. 2023’te 17 bin 780 olan bu sayı, 2024’te 19 bin 398’e yükseldi. Ticari kredilerle ilgili 7 bin 808 şikayet, icra işlemleriyle ilgili 5 bin 787 şikayet ve kredili mevduat hesabı işlemleriyle ilgili 4 bin 601 şikayet de alındı. Karşılaştırma yapılacak olursa, 2022 yılında BDDK’ya yapılan toplam şikayet sayısı 210 bin 404 iken, bu rakam 2023’te yüzde 8,5 artarak 228 bin 334’e yükseldi.