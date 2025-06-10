Kredi Kartı Şikayetleri Zirveye Ulaştı

ŞİKAYET SAYILARINDAKİ DEĞİŞİM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı veriler, 2024 yılı içerisinde tüketicilerin gerçekleştirdiği şikayet sayısının 178 bin 108 olduğunu gösteriyor. Bu sayı, 2023 yılına kıyasla yüzde 22’lik bir azalma yaşandığını ifade ediyor. En fazla şikayet, kredi kartlarıyla bağlantılı olarak gerçekleşti. Toplam 42 bin 228 kişi, kredi kartı işlemleri sebepli olarak BDDK’ya başvuruda bulundu. Kredi kartlarından sonra, 28 bin 761 başvuru ile mevduat ve katılım fonu işlemleri ikinci sırayı aldı. Bireysel kredilerle ilgili yapılan şikayet sayısı ise 26 bin 520 olarak belirlendi.

DOLANDIRICILIK ŞİKAYETLERİNDEKİ ARTış

Dolandırıcılık konusundaki şikayetlerde ise azalma gözlemlenmedi; aksine artış yaşandı. 2023 yılında 17 bin 780 olarak kayıtlara geçen dolandırıcılık şikayetleri, 2024 yılında 19 bin 398’e yükseldi. Ticari kredilerle ilgili şikayet sayısı 7 bin 808, icra işlemleriyle ilgili şikayet sayısı 5 bin 787 ve kredili mevduat hesabı işlemleriyle bağlantılı olarak da 4 bin 601 şikayet alındı.

ÖNCEKİ YILLARLA KARŞILAŞTIRMA

Karşılaştırmalı veriler incelendiğinde; 2022 yılında BDDK’ya yapılan toplam şikayet sayısının 210 bin 404 olduğu görülüyor. Bu rakam, 2023 yılında yüzde 8,5’lik bir artışla 228 bin 334’e ulaşmıştı.