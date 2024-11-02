Kredi Ve Mevduat Miktarları Arttı

KREDİLERDE VE MEVDUATLARDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

BDDK’nın haftalık bülteninde yer alan verilere göre, Türkiye’de kredi ve mevduat miktarları önemli bir artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta kredi hacmi 14 trilyon 920,4 milyar TL’den 15 trilyon 43,4 milyar TL’ye yükseldi. Mevduat ise 17 trilyon 952,9 milyar TL’den 18 trilyon 19,2 milyar TL’ye ulaştı.

Özellikle tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçlarında dikkate değer bir artış yaşandı. Tüketici kredileri 1 trilyon 848,6 milyar TL’den 1 trilyon 870,7 milyar TL’ye ulaştı. Bireysel kredi kartları ise 1 trilyon 602,1 milyar TL’den 1 trilyon 631,5 milyar TL’ye çıktığı gözlemlendi.

Takipteki alacakların da 265,9 milyar TL’den 267,8 milyar TL’ye yükselmesi dikkat çekti. Bu veriler, bankacılık sektöründe genel anlamda bir hareketlenmenin yaşandığına işaret ediyor.