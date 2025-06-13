Kredi Verilmeyince Tüfekle Bankaya Girdi

OLAYIN BAŞLANGICI

Eskişehir’in Uluönder Mahallesi’nde, İsmet İnönü 2 Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesine gelen Selim T., kredi almak amacıyla başvurdu. Ancak banka görevlilerinin olumsuz yanıtı ile karşılaşan şüpheli, sinirlenerek arka sokaktaki aracından pompalı tüfeğini alıp, kalabalık müşteriyle dolu bankaya girdi.

PANİK VE İKNA SÜRECİ

Yaşanan olayda panik ve korku anları meydana geldi. Selim T., banka çalışanları ve polis ekipleri tarafından kısa sürede ikna edildi. Tüfeğini bırakarak bankanın dışına çıkan şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

KALABALIK VE TANIK GÖRÜŞLERİ

Olay sonrası banka ve çevresinde yoğun bir kalabalık oluştu. Olayı gören esnaf Metehan Şahin, “İçeriye geldiğinde yerde yatıyordu, yerde bir tane pompalı tüfek vardı zaten. Polis ekipleri gelmişti sanırım. Daha sonrasında şu anda polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor. Pompalı şahıs içerdeydi.” şeklinde bilgi verdi.

Başka bir müşteri Kerim Hancı ise olaya dair, “Ben kart işlemleri için gelmiştim, bir tane polis arabası yanıştı. Sen ne yapıyorsun deyip silah doğrulttu, ben de şaşırdım. Şahıs çıktı, tüfeği kapıya yasladı. Polis müdahale etti. İçeride olayların ne olduğunu bilmiyorum.” açıklamasında bulundu.