Kredili Mevduat Hesapları İçin Yeni Düzenleme Geliyor

Banka müşterileri tarafından sıkça kullanılan Kredili Mevduat Hesapları (KMH) için yeni düzenleme sinyalleri geldi. “Ek hesap” olarak bilinen bu tür hesaplarda, bireylerin gelirlerine oranla fazla limit tanımlanmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

EKONOMİ YÖNETİMİ DEĞERLENDİRİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi, KMH uygulamalarını detaylı bir şekilde ele aldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirilerek atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir” denildi.

GELİRE DAYALI LİMİTLER GÜNDEMDE

Milliyet’e açıklamada bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, KMH düzenlemeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kurtuluş, “Kredili Mevduat Hesapları (KMH) ile ilgili yapılacak düzenlemede, kişilerin gelir durumları daha yakından dikkate alınacak” şeklinde konuştu. Kurtuluş, hanehalkının ödeme gücünü aşan borçlanmaların sınırlandırılmasının amaçlandığını ifade etti.

MEVCUT HESAPLAR DA ETKİLENEBİLİR

Söz konusu düzenlemenin sadece yeni açılacak hesaplarla sınırlı kalmayacağı, mevcut KMH’ları da kapsayacağı öngörülüyor. Ahmet Kurtuluş, “Mevcut hesaplar için bir geçiş süreci öngörülerek, halihazırda belirlenen limitlerin yeniden değerlendirilmesi ve gerekirse düşürülmesi gündeme gelebilir” dedi.