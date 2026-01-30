Kredili Mevduat Hesapları İçin Yeni Düzenleme Geliyor

kredili-mevduat-hesaplari-icin-yeni-duzenleme-geliyor

Banka müşterileri tarafından sıkça kullanılan Kredili Mevduat Hesapları (KMH) için yeni düzenleme sinyalleri geldi. “Ek hesap” olarak bilinen bu tür hesaplarda, bireylerin gelirlerine oranla fazla limit tanımlanmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

EKONOMİ YÖNETİMİ DEĞERLENDİRİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi, KMH uygulamalarını detaylı bir şekilde ele aldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirilerek atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir” denildi.

GELİRE DAYALI LİMİTLER GÜNDEMDE

Milliyet’e açıklamada bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, KMH düzenlemeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kurtuluş, “Kredili Mevduat Hesapları (KMH) ile ilgili yapılacak düzenlemede, kişilerin gelir durumları daha yakından dikkate alınacak” şeklinde konuştu. Kurtuluş, hanehalkının ödeme gücünü aşan borçlanmaların sınırlandırılmasının amaçlandığını ifade etti.

MEVCUT HESAPLAR DA ETKİLENEBİLİR

Söz konusu düzenlemenin sadece yeni açılacak hesaplarla sınırlı kalmayacağı, mevcut KMH’ları da kapsayacağı öngörülüyor. Ahmet Kurtuluş, “Mevcut hesaplar için bir geçiş süreci öngörülerek, halihazırda belirlenen limitlerin yeniden değerlendirilmesi ve gerekirse düşürülmesi gündeme gelebilir” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Lojistik Sektörü 2026 İçin Stratejik Hedefler Belirliyor

Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, 2026'nın lojistik sektöründe önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı. Dijitalleşme ve izlenebilirlik, rekabetin temel unsuru olacak.
Gündem

FCSB Başkanı Becali Üç Futbolcuyu Göndereceğini Açıkladı

Fenerbahçe ile berabere kalarak Avrupa Ligi’ne vedan eden FCSB'de, kulüp sahibi Gigi Becali, maç sonrası 3 futbolcunun transferine onay verdi.
Gündem

Beşiktaş Nuno Tavares Transferinde Önemli Aşama Kaydetti

Beşiktaş, Lazio'dan Nuno Tavares'i satın alma opsiyonuyla kiralamak amacıyla görüşmelerini yoğunlaştırdı. Kulüp, sol bek transferine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Gündem

Sidiki Cherif Fenerbahçe İçin Kararını Verdi

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Sidiki Cherif, kulüpten gelen teklifi göz önünde bulundurarak kararını verdi. Angers, genç oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini açıkladı.
Gündem

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki Rakibi Nottingham Forest Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için play-off kuralarının çekilmesiyle Fenerbahçe'nin rakibi belirlendi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.