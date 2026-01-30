Kremlin Trump’ın Müzakere Çağrısını Kabul Etti

KREMLİN’DEN TRUMP’A ONAY

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna konusunda çözüm bulmaya yönelik müzakereler için daha uygun koşullar yaratılması hedefiyle yaptığı çağrının Moskova tarafından kabul edildiğini bildirdi. Peskov, Trump’ın bombardımanların geçici bir süreliğine durdurulması isteğini doğrudan Vladimir Putin’e ilettiğini ve Rus liderin bu öneriyi onayladığını aktardı. Yapılan açıklamada, bombardımanların 1 Şubat’a kadar askıya alınmasının planlandığı ifade edildi.

ABD BAŞKANI MINNETTARLIĞINI İFADE ETTİ

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen bir etkinlikte, Rusya’nın özellikle Kiev olmak üzere Ukrayna şehirlerine yönelik bombardımanlarını durdurduğunu ve bunun için ABD’nin minnettar olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl bir çözümle sonuçlanmasında önemli bir ilerlemenin kaydedildiğini belirten ABD lideri, “Orada büyük bir ilerlemenin kaydedildiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

UKRAYNA’DA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Ukraynalı militanlar, her gün Rusya’daki sivilleri insansız hava araçlarıyla hedef alıyor. Bunun karşısında Rus ordusu ise hassas silahların yanı sıra insansız hava araçlarını kullanarak, Ukrayna’da yalnızca askeri hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.