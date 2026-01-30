TÜRK-İŞ: Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Rekor Seviyeye Ulaştı

turk-is-aclik-ve-yoksulluk-siniri-rekor-seviyeye-ulasti

TÜRK-İŞ, Ocak 2026 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını kamuoyuna duyurdu. Bu kapsamda, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi amacıyla yapması gereken aylık gıda harcaması 31 bin 223,88 lira olarak belirlendi. Barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçların da hesaba katılmasıyla ortaya çıkan yoksulluk sınırı ise 101 bin 706,40 liraya ulaştı. Bu veriler ışığında, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin de 40 bin 540 lirayı geçtiği kaydedildi.

GIDA HARCAMASINDA YÜKSELİŞ

Araştırmaya dayanan verilere göre, dört kişilik bir ailenin gıda harcaması bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yüzde 3,58 oranında bir artış göstermiş durumda. Son on iki ayda meydana gelen artış oranı ise yüzde 41,08 olarak hesaplandı. Yıllık ortalama artış ise yüzde 39,79 seviyelerinde seyrediyor. Bu dönem içerisinde en yüksek artışın et, tavuk ve sebze fiyatlarında meydana geldiği gözlemlendi. İlgili araştırma, et ve tavuk fiyatlarında artışın sürdüğünü ve balık fiyatlarının çeşitliliğine rağmen yükseliş gösterdiğini ortaya koydu. Meyve fiyatlarında kısıtlı bir düşüş görülmekle birlikte, sebze fiyatlarındaki artış genel ortalamayı yukarı itti. Özellikle patates ve yeşil yapraklı sebzelerde zamlar dikkat çekiyor. Un ve makarna fiyatları da artış gösterirken, bulgurda ise sınırlı bir düşüş yaşandı. Yağ grup fiyatlarında kayda değer bir değişim olmadı; ancak baharat ve çay fiyatlarında artış gözlemlendi.

ASGARİ ÜCRET YETERSİZLİĞİ

TÜRK-İŞ, yaptığı açıklamada, asgari ücretin insan onuruna uygun bir yaşamı sağlama konusunda giderek uzaklaştığını belirtti. Artan gıda ve temel ihtiyaç harcamalarının, çalışanların alım gücünü ciddi şekilde erittiğine dikkat çekildi. Yapılan değerlendirmede, açlık ve yoksulluk sınırı ile elde edilen gelir arasındaki farkın büyümesinin geçim sorunlarının ciddiyetini açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.

