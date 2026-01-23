Kredili Mevduat Hesaplarına Yeni Limit Düzenlemesi Geliyor

kredili-mevduat-hesaplarina-yeni-limit-duzenlemesi-geliyor

DÜŞÜK MAAŞLAR VE ARTAN YAŞAM MALİYETLERİ KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARINA YÖNELİMİ ARTIRIYOR

Düşük maaşlar ve yükselen yaşam maliyetleri, milyonlarca insanı Kredili Mevduat Hesapları’na yönlendirdi ve bu durum dikkat çekici bir artışa yol açtı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, 16 Ocak haftasında KMH bakiyesi 742 milyar 516 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde konut kredileri ise 648,4 milyar TL seviyesinde seyretmekte. Geçen yılın aynı haftasında KMH bakiyesi 441,2 milyar TL olarak kaydedilmişti.

EKONOMİ YÖNETİMİ RİSK SİNYALİNİ VERİYOR

Sabah yazarı Dilek Güngör, bu artışın ekonomi yönetiminin dikkatini çektiğini ifade etti. Güngör, geçen yıl Temmuz ayında kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve KMH borçları için yapılandırma adımının atıldığını ve borçlulara 48 aya kadar vade ve yüzde 3,11 azami faiz oranı ile nefes aldırıldığını hatırlattı. Ancak tüm bu adımlara rağmen KMH borçlarının artış göstermeye devam ettiğine dikkat çekti.

BANKALARIN İNİSİYATİFİ SINIRLANDIRILACAK

Mevcut uygulamada KMH üst limiti genellikle aylık gelirin en fazla üç katı olarak belirleniyor; ancak nihai karar bankaların inisiyatifine bağlı bulunuyor. Güngör, bu konudaki değerlendirmelerde bazen “terazinin şaştığını” dile getirdi.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ DEVREYE GİRİYOR

Konu, ekonomi yönetimi tarafından Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı’nda da gündeme alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, “Kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirildi” denildi.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARINDA YENİ DÜZENLEME

Dilek Güngör, yazısında edindiği bilgileri şu ifadelerle aktardı: “KMH limitlerinin kullanımına yönelik bankalar için bir kural seti hazırlanacak. Bundan böyle o limitten fazla KMH açılamayacak.”

