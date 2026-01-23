Kredili Mevduat Hesaplarında Limit Düzenlemesi Geliyor

Düşük maaşlar ve artan yaşam giderleri milyonlarca insanı Kredili Mevduat Hesapları’na yönlendirirken, bu alandaki rakamlar oldukça dikkat çekiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 16 Ocak haftasında KMH bakiyesi 742 milyar 516 milyon TL seviyesine ulaştı. Bu dönemde konut kredileri ise 648,4 milyar TL’de sabit kaldı. Geçen yılın aynı haftasında KMH bakiyesi 441,2 milyar TL iken, bu yılki artış belirgin bir yükselişi gösteriyor.

EKONOMİ YÖNETİMİ RİSK SİNYALİ VERİYOR

Yazılarıyla öne çıkan Dilek Güngör, bu artışın ekonomi yönetimi tarafından dikkate alındığını belirterek, geçen yıl Temmuz ayında kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve KMH borçlarının yapılandırılmasına yönelik bir adım atıldığını hatırlattı. 48 aya kadar vade ve yüzde 3,11 azami faiz oranıyla borçlulara sunulan bu kolaylıklara rağmen, KMH borçlarının artış göstermeye devam ettiğini vurguladı.

BANKALARIN İNİSİYATİFİ SINIRLANDIRILACAK

Şu anda KMH tavsiye edilen üst limiti genellikle bireylerin aylık gelirinin en fazla üç katı olarak belirlenirken, bu konuda son karar bankaların inisiyatifine bırakılıyor. Güngör, gelir ve kredi notu bazlı değerlendirmelerde zaman zaman beklenmedik sonuçlar alınabildiğini ifade etti.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ DEVREDE

Bu konu, ekonomi yönetimi tarafından gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı’nda da gündeme geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirildi” ifadesine yer verildi.

KMH AÇILIŞ KURUALLARI DEĞİŞİYOR

Dilek Güngör, edindiği bilgileri paylaşarak, “KMH limitlerinin kullanımına yönelik bankalar için bir kural seti hazırlanacak. Bundan böyle o limitten fazla KMH açılamayacak.” şeklinde bilgi verdi.