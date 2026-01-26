Kredili Mevduat Hesaplarında Yeni Limit Düzenlemesi

Son dönemde, alım gücündeki azalmayla birlikte kredili mevduat hesaplarındaki (KMH) artış, rekor seviyelere ulaşmış durumda. Bu artışı durdurmak amacıyla, KMH’larda uygulanacak limitler için yeni kriterlerin belirlenmesi planlanıyor. Hazal Ateş’in verdiği bilgilere göre, yapılacak düzenleme mevcut hesapları etkilemeyecek; yalnızca ilk kez hesap açacak kişilerin gelirine göre KMH limitleri tespit edilecek. Önerilen uygulama, KMH limitinin gelirlerin üç katını geçmemesi üzerine şekilleniyor.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİNDE GÖRÜŞÜLDÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlık ettiği Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, konut kredilerindeki limitler, KMH ve kredi kartları gibi konularda atılabilecek adımlar değerlendirildi. Vatandaşların günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı ve dahil olduğu hesap bakiyesi 740 milyar lirayı aşan KMH’lar ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılması kararlaştırıldı. Asgari ücretli çalışanlar için gelirinin on katına kadar kredili mevduat hesabı açabilirken, artık bankaların bu limitleri belirleme yetkisi kısıtlanacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yürüttüğü bu çalışmaların kısa zaman içinde hayata geçirilmesi bekleniyor ve belirlenen sınırlara uymayan bankalara yaptırım uygulanacak.

İLK EV KREDİSİ İÇİN KOLAYLIK SUNULACAK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kullanacak olanlara farklı kolaylıklar sağlama yönünde adımlar atacak. Konut kredilerinde avantajlar artırılacak ve düşük gelirli vatandaşlar için kredi erişimi kolaylaştırılacak. Yakın bir zamanda bu konudaki detayların açıklanacağı belirtiliyor. Yüzde 1,20 faiz oranı üzerinden, 2 milyon liranın üzerinde kredi talep edenler için limitlerin artırılmasının yolu açılacak. Bu kampanyanın öncülüğünü kamu bankaları üstlenecek. Ayrıca, daha uzun vadelere ve uygun taksit seçenekleriyle ödeme olanakları sunulacak. İlk evini satın almak isteyenlerin yararlanabileceği kredi şartlarına uygun olanların başvuru süreçleri, öncelikle kamu bankalarına yönlendirilecek. Fahiş kira noktalarının aşağı çekilmesi de hedeflenen diğer bir önlem olarak dikkat çekiyor.

