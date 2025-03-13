Kremlin Ateşkese Karşı: Ukrayna’ya Yarar Sağlamaz

KREMLİN’DEN ATEŞKES TEKLİFİNE MESAFELİ YAKLAŞIM

Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna için önerdiği 30 günlük ateşkes teklifine karşı mesafeli bir tutum sergiledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Yuri Uşakov, Russia-1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, geçici ateşkesin Ukrayna ordusu için “bir soluklanmadan başka bir şey olmadığını” belirtti. Uşakov, “Rusya’ya bir faydası yok” ifadesiyle Moskova’nın bu duruma dair düşüncelerini netleştirdi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise “Rusya’dan ateşkese anlamlı bir yanıt gelmedi” şeklinde bir değerlendirme yaparak hayal kırıklığını dile getirdi.

UŞAKOV’DAN ATEŞKESİ ELEŞTİREN SÖZLER

Uşakov, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile gerçekleştirdiği görüşmede, ateşkes önerisinin “aceleci” olduğunu ve Rusya’nın çıkarlarını gözetmediğini ifade etti. “30 günlük bir ateşkes, Ukrayna’ya toparlanma şansı verir, ama bize ne kazandırır? Hiçbir şey,” diyen Uşakov, söz konusu teklifin güncellenmesini gerektiğini savundu. Rus medya kuruluşlarına göre Kremlin, geçici çözümler yerine kalıcı bir çözüm arayışını tercih ediyor.

ZELENSKİ’DEN UMUTSUZLUK BELİRTİSİ

Ukrayna ve ABD, Suudi Arabistan’daki görüşmelerde 30 günlük bir ateşkes önerisi konusunda uzlaşmaya varmıştı. Ancak Rusya’nın bu öneriye ne şekilde yanıt vereceği belirsizliğini korurken, Zelenski’nin açıklaması umutsuzluğu yansıtıyor: “Maalesef ki Rusya’dan ateşkese dair anlamlı bir yanıt alamadık.” Ukrayna lideri, barış için uluslararası desteği artırmaya çalışsa da Kremlin’in tavrı sürecin ilerlemesini zorlaştırıyor.

TRUMP’IN BARİŞ İSTEĞİ VE KREMLİN’İN TUTUMU

Donald Trump, Ukrayna’daki savaşı hızla sonlandırma arzusunu dile getiriyor. Amerikan vergi mükelleflerine yük olan mali destek ve savaşın yarattığı yıkım ve can kayıpları, Trump’ın eleştirilerinin merkezinde yer alıyor. Ancak Kremlin’in bu öneriyi “Ukrayna’ya avantaj sağlar” diyerek reddetmesi, barış umutlarını olumsuz etkiliyor.

BARİŞ UMUTLARI ZAYIFLIYOR

Kremlin’in “Rusya’ya faydasız” diyerek ateşkesi reddetmesi, Trump’ın hızlı barış planını zorlaştırıyor. Uşakov’un sert çıkışı ve Zelenski’nin yanıt alamaması, Ukrayna’daki savaşın kısa vadede sona erme ihtimalini zayıflatıyor.