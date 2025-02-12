Kremlin’den Zelenski’nin Toprak Takası Önerisine Red

UKRAYNA’NIN TOPRAK TAKASI TEKLİFİNE KREMLİN’DEN TEPKİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Kursk bölgesi için önerdiği “toprak takası” fikrine karşı olduklarını belirtti. Peskov, bu öneriye net bir şekilde karşı durduklarını vurguladı.

KREMLİN’İN KURS KAYGISI

Peskov, Ukrayna birliklerinin Rusya’nın Kursk bölgesindeki varlığına dikkat çekerek, bu bölgenin müzakerelerde takas konusu olmasına karşı çıktıklarını ifade etti. “Ukrayna birlikleri Kursk’tan kovulacak, orada kalırsa da yok edilecek.” dedi. Bu açıklama, Rusya’nın bölgedeki askeri tutumunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

BARIŞ MÜZAKERELERİNE AÇIK OLDUKLARINI BELİRTTİLER

Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile barış müzakerelerine açık olduğunu vurguladı. Ayrıca, Rusya’nın NATO’ya tehdit oluşturmadığını, ancak NATO’nun Rus sınırları yakınlarında askeri altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini dile getirdi. Bu durum, bölgedeki güvenlik dinamiklerini etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

KURSK BÖLGESİ: STRATEJİK ÖNEMİ

Günümüzde Kursk, Rusya’nın savunma sanayisi ve enerji altyapısı açısından kritik bir bölgede yer alıyor. Aynı zamanda Ukrayna sınırına yakınlığı nedeniyle, Rusya’nın Batı cephesindeki askeri operasyonları için önemli bir lojistik merkez olarak kullanılması, bölgenin stratejik önemini artırıyor.