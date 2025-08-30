Kremlin Duyurdu: Erdoğan Ve Putin 1 Eylül’de Görüşecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in daveti üzerine 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Pekin yakınlarındaki Tiencin kentine, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi’ne katılmak amacıyla seyahat edecek. Erdoğan, 1 Eylül’de genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumunda katılımcılara seslenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın açıklamalarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev sahibi lider Şi Cinping ile birlikte diğer liderlerle de ikili görüşmeler yapacak.

RUSYA’LIDEN GÖRÜŞMELER

Erdoğan, Çin ziyaretinin kapsamı içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelecek. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, iki liderin 1 Eylül’de görüşeceğini bildirdi. Uşakov, “Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapılacak görüşmenin ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme planlanıyor. Liderler sürekli iletişim halinde ve sık sık telefon görüşmeleri yapıyorlar,” şeklinde bilgi verdi.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Bu yılki ilk yüz yüze görüşme olması beklenen Rusya ve Türkiye liderlerinin buluşması, Çin’de gerçekleştirilecek. Uşakov, “Elbette ikili iş birliği konuları ve küresel gündem meseleleri de ele alınacak. Ukrayna konusu da kesinlikle görüşülecek,” dedi. Uşakov, Türkiye’nin Ukrayna krizine siyasi ve diplomatik çözüm bulma çabalarında önemli bir rol üstlendiğini, İstanbul’un doğrudan Rusya-Ukrayna müzakereleri için bir platform olarak sunulduğunu ve Moskova’nın da Ankara yetkililerine teşekkür ettiğini belirtti. Ayrıca, “Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya bölgesindeki son gerilimler de görüşmelerde ele alınacak,” ifadelerini ekledi.