Kremlin: Görüşmeler İstanbul’da gerçekleşebilir

TÜRKİYE’NİN BARİŞA EV SAHİPLİĞİ DEVAM EDİYOR

Türkiye, barışa desteğini sürdürerek, yakın zamanda İstanbul’da Rusya-Ukrayna arasında barış görüşmelerine ev sahipliği yaptı. Bu görüşmelerde esir takası anlaşması sağlanırken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Moskova’da yaptığı görüşmelerde tekrar İstanbul’un müzakereler için bir merkez olabileceğini vurguladı.

KREMLİN’DEN BİLDİRİM

Kremlin, barış görüşmelerinin İstanbul’da yapılma olasılığını teyit etti. Yapılan açıklamada, “İlk tura ev sahipliği yapan bir ülkeyi tercih ederiz,” denildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik eleştirilerini değerlendirirken, “ABD ve Trump’ın, barışçıl süreç için kayda değer çaba sarf ettiği ve hızlı çözüm istediği açık,” şeklinde konuştu. Peskov, Putin, Trump ve Zelensky arasında olası bir görüşme için de, “Böyle bir görüşme, iki heyet arasındaki belirli anlaşmaların sonucu olmalıdır,” ifadesini kullandı. İstanbul müzakereleriyle ilgili hazırlanan memorandum taslağının da yakında taraflarca açıklanacağını belirtti.

Peskov, geçici ateşkes ve barış koşullarının istişaresi için belge hazırlıklarının sürdüğünü ifade ederken, “Geçici ateşkes ve barış koşullarının bir listesini istişare etmek için yaklaşımlar içeren belge hazırlanıyor. Bu arada, özel askeri operasyon devam ediyor,” açıklamasını yaptı. Ayrıca, bir sonraki müzakere turu için henüz herhangi bir yer belirlemediklerini de belirtti.

LAVROV: MÜZAKERELERİ DUYURACAĞIZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da düzenlenen Güvenlik Temsilciler Toplantısı’nda, Ukrayna ile yeni müzakereleri en kısa zaman içinde duyuracaklarını söyledi. Lavrov, “Müzakereler savaştan daha iyidir. Ancak bunlarda başarı için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerekiyor,” dedi. Ayrıca, Trump’ın inisiyatifiyle ve Erdoğan ile Suudi Arabistan yönetiminin desteğiyle doğrudan müzakerelerin yeniden başlatıldığını dile getirdi. Lavrov, İstanbul’da 16 Mayıs’ta yapılan müzakerelerde ayrımcı yasaların kaldırılması konusunda ısrarcı olduklarını da ekledi.

Ateşkes Görüşmeleri Sonrası

İstanbul’daki müzakerelerde esir takası sağlanmış, fakat Rusya, Ukrayna’nın Rus topraklarında sivilleri hedef aldığı iddiasıyla, Ukrayna sınırında tampon bölge oluşturma kararı almıştı. Trump, Rusya’nın ateşkes sürecindeki tutumundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.