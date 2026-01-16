Kremlin Peskov: Zelensky Müzakere Sürecine Engel Oluyor

kremlin-peskov-zelensky-muzakere-surecine-engel-oluyor

Rusya-Ukrayna hattında tırmanan gerilim, karşılıklı açıklamalarla sürüyor. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenledikleri basın toplantısında çatışmanın mevcut durumuna dair bilgiler sundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin barış anlaşmasını engellediğine yönelik ifadelerine referans yapan Peskov, bu görüşü paylaştıklarını belirtti.

RUSYA’NIN TUTUMU BELİRGİN

Peskov, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Trump ile aynı fikirde olduğunu ifade etti. “Katılıyorum, durum gerçekten de böyle. Başkan Putin ve Rus tarafı görüşmelere açık olmaya devam ediyor. Rusya’nın tutumu iyi biliniyor. ABD’li müzakereciler, Başkan Trump ve Kiev yönetiminin liderleri bu tutumu çok iyi biliyorlar.” şeklinde konuştu.

TRUMP, ZELENSKY’İ İŞARET ETTİ

Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamalarda “Putin, gerçekten bir anlaşma yapmaya hazır. Ukrayna ise anlaşmaya daha az hazır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD’nin öncülüğündeki müzakerelerin İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın en büyük kara çatışmasını neden çözemediği sorusuna “Zelensky” cevabını vermişti.

