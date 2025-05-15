Kremlin: Putin’in İstanbul’a Seyahat Planı Yok

PUTİN’İN İSTANBUL SEYAHATİYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in şu anda İstanbul’a gitme planı bulunmadığını belirtti. Bugün İstanbul’da gerçekleşmesi planlanan Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine henüz başlanmadı. Kremlin’den yapılan açıklama, Putin’in İstanbul’a gelip gelemeyeceği hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

RUS HEYETİ İSTANBUL’DA GÖRÜŞMELERE HAZIR

Peskov, “ABD Başkanı Donald Trump kendisinin İstanbul’a gitmesi halinde Putin’in de İstanbul’a geleceğini söyledi” şeklindeki soruya yanıt vererek, “Putin’in şu anda İstanbul’a gitme planı yok, ancak Rus heyeti orada ve Ukrayna ekibiyle görüşmeye hazır” diye ekledi. Bu açıklama sonrası barış müzakerelerine yönelik beklentiler devam ediyor.