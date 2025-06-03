Kremlin: Putin-Trump-Zelenski Görüşmesi Olası Değil

GÖRÜŞMELERİN İLERLEYİŞİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Kremlin’den bazı açıklamalar geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna görüşmelerinde hızlı bir ilerleme beklemenin doğru olmadığını belirtti. Peskov, Ukrayna ile savaşın sona erdirmesi amacıyla bir uzlaşmaya varmanın son derece karmaşık bir süreç olduğunu ifade etti.

GÖRÜŞMELERİN GELECEĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile planlanan bir görüşmenin henüz gerçekleşmediğini belirten Peskov, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yapılması muhtemel bir görüşme hakkında da sorulara yanıt verdi. Peskov, böylesi bir görüşmenin yakın gelecekte olmasının mümkün görünmediğini aktardı. Ayrıca, Ukrayna konusunda ABD ile görüşmelerin devam edeceğini vurguladı.

ANLAŞMALARA SADIK KALMA VURGUSU

Kremlin’in açıklamasında, Trump ile Putin arasında gelecekte yapılabilecek spesifik görüşmeler hakkında bir anlaşma olmadığı, Putin’in çeşitli üst düzey görüşmelere hazır olduğu ancak bu görüşmelerin önceden dikkatlice hazırlanması gerektiği dile getirildi. Peskov, Rusya’nın İstanbul’da Ukrayna ile yapılan görüşmelerde elde edilen anlaşmalara sadık kalacağını belirtti.

PUTİN’İN BİLGİLENDİRİLMESİ

Kremlin Sözcüsü Peskov, ayrıca Ukrayna’nın Rusya’daki bombardıman uçakları ile ilgili soruları da yanıtladı. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in gelişmeler hakkında sürekli olarak bilgilendirildiğini ve konuyla ilgili soruşturma açıldığını söyledi. Ukrayna konusunda herhangi bir taviz verip vermeyecekleri sorulduğunda ise, kamuoyuna açık yorum yapmayı reddetti ve bunun özel görüşmelerde ele alınacak bir konu olduğunu belirtti.