Kremlin: Putin-Trump-Zelenski Görüşmesi Olası Değil

RUSYA VE UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin İstanbul’da yapılmasının ardından Kremlin’den farklı açıklamalar gelmeye başladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile savaşın sona ermesi için bir uzlaşmaya varmanın çok karmaşık bir süreç olduğunu belirterek hızlı bir ilerleme beklemenin yanlış olduğunu ifade etti. Peskov, “Rusya, anlaşmalara sadık kalacak” diyerek, Kremlin’in belirlediği tutumu vurguladı.

GÖRÜŞMELER HENÜZ PLÂNLANMIŞ DEĞİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile planlanmış bir görüşmenin yokluğu hakkında bilgi veren Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası bir görüşmeye dair sorulara yanıt verdi. Bu gibi görüşmelerin yakın gelecekte olmasının olası olmadığını söylerken, ABD ile Ukrayna konusundaki temasların devam edeceğini belirtti. Kremlin Sözcüsü, Trump ile Putin arasında olası gelecekteki spesifik görüşmelere dair henüz bir anlaşmanın olmadığını ekledi.

PUTİN ANLIK OLARAK BİLGILENDİRİLİYOR

Peskov, Ukrayna’nın Rusya’daki bombardıman uçakları ile ilgili bir açıklamada da bulundu. Putin’in gelişmeler hakkında anlık olarak bilgilendirildiğini ve konunun soruşturulmaya başlandığını ifade etti. Kremlin Sözcüsü, Ukrayna üzerindeki müzakerelerde herhangi bir taviz verip vermeyecekleri ile ilgili sorular karşısında kamuoyuna açık yorum yapmayı reddetti ve bunun yalnızca kapalı kapılar ardında görüşülecek bir konu olduğunu söyledi.