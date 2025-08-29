Kremlin: Putin, Zelensky ile görüşebilir

BARİŞ ÇABALARINDA GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış temasları sürdürüyor. Bu noktada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek bir görüşme için çabalar yoğunlaşmakta. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da basın mensuplarına gündemdeki konuları ele alarak önemli açıklamalarda bulundu.

PUTİN GÖRÜŞME İHTİMALİNİ KAPATMADI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Putin ve Zelensky arasında bir görüşme olmayacağına dair yaptığı yorumu değerlendiren Peskov, “Size Putin’in yaklaşımını hatırlatayım. O, böyle bir görüşme ihtimalini dışlamıyor.” diyerek görüşmelerin hala mümkün olduğunu ifade etti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDEBİLİR

Peskov, Ukrayna ile ilgili yapıcı görüşmelere açık olduklarını belirtti. Ancak bazı konularda uzman seviyesinde yoğun bir çalışma olmadığını da dile getirdi. Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da yapılan görüşme hakkında bir soruya yanıt veren Peskov, Rusya’nın bu görüşmeye dair ayrıntıları paylaşmamayı tercih ettiğini aktardı.

ÇİN İLE İLİŞKİLERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Putin’in 31 Ağustos’ta planlanan Çin ziyaretine değinen Peskov, “Hem biz hem de Çinli dostlarımız, ortaklığımızın tüm potansiyelinin henüz ortaya çıkmadığı konusunda hemfikiriz.” şeklinde konuştu. Peskov, Çin ile ilişkilerin değer taşıdığını vurgularken, “Aramızda özel imtiyazlı stratejik ortaklık ilişkileri bulunuyor ve bu ilişkilerin kapsamı çok geniş.” ifadelerini kullandı.