Kremlin: PutİN, Zelensky İle GÖRÜŞME DÜŞÜNMÜYOR

BARIŞ ÇABALARI VE GÖRÜŞME İHTİMALLERİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabaları sürerken, bir sonraki aşama olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek bir görüşme için çabalar devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’daki medya toplantısında güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

PUTİN’İN GÖRÜŞME YAKLAŞIMI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Putin ve Zelensky arasında bir görüşmenin olmayacağına dair verdiği bilgiye cevap veren Peskov, “Size Putin’in yaklaşımını hatırlatayım. O, böyle bir görüşme ihtimalini dışlamıyor.” ifadelerini kullandı.

UZMAN SEVİYESİNDE FAALİYETLER

Peskov, Ukrayna ile ilgili görüşmelere açık olduklarını, ancak uzman seviyesinde yoğun çalışmaların yapılmadığını belirtti. Putin’le ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da gerçekleşen görüşmenin detaylarıyla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, Rusya’nın bu görüşme ile alakalı bütün bilgileri paylaşmadığını ve bunun uygun olmadığını kaydetti.

ÇİN İLE STRATEJİK ORTAKLIK

Putin’in 31 Ağustos’ta Çin’e yapacağı resmi ziyaret hakkında bilgi veren Peskov, “Hem biz hem de Çinli dostlarımız, ortaklığımızın tüm potansiyelinin henüz ortaya çıkmadığı konusunda hemfikiriz.” dedi. Peskov, Çin ile ilişkilerin değerli olduğunu vurgulayarak, “Aramızda özel imtiyazlı stratejik ortaklık ilişkileri bulunuyor ve bu ilişkilerin kapsamı çok geniş.” şeklinde konuştu.