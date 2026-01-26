Meksika’da Futbol Maçında Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Salamanca Belediye Başkanı Cesar Prieto, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, futbol maçının ardından sahaya açılan ateşe dair bilgileri aktardı. Prieto, bu saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 12 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırının, “kentteki suç dalgasının bir parçası” olduğunu ifade eden Prieto, şiddetin kontrol altına alınabilmesi için Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’dan yardım talep etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRILDI

Guanajuato savcılık ofisi, saldırının incelenmekte olduğunu ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. Guanajuato, yüksek cinayet oranıyla dikkat çekiyor. Eyalette gerçekleşen cinayet vakalarının, Jalisco Yeni Nesil Karteli ile Santa Rosa de Lima Karteli arasındaki çatışmalar nedeniyle oldukça sık olduğu belirtiliyor.

