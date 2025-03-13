Kripto Para Piyasasında Yeni Düzenlemeler Açıklandı

YENİ DÜZENLEMELER HANGİ KURALLARI GETİRİYOR?

Türkiye’de kripto para piyasasını düzenleyen iki önemli tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-35/B.1)” ve “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ (III-35/B.2)” ile kripto para borsalarının faaliyetleri belirli kurallarla çerçevelendirildi. Yatırımcıların korunması ve piyasa güvenliğinin artırılması hedeflenirken, dikkat çeken bir diğer unsur, kaldıraçlı işlemlerin yasaklanması oldu. İşte bu yeni düzenlemelerin önemli detayları…

KRİPTO PARA BORSALARINA LİSANS VE SERMAYE ŞARTI

Yeni düzenlemelerle beraber Türkiye’deki kripto para borsaları için lisans alma zorunluluğu getirildi. Ayrıca, bu platformların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 150 milyon TL’lik sermaye yeterliliği şartı aranıyor. Kripto para saklama hizmeti sunan kuruluşlar için ise bu miktar 500 milyon TL olarak belirlenmiş durumda. Borsalar artık her kripto varlığı serbestçe listeleyemeyecek; bunun yerine belirli kriterleri karşılayan varlıkların listelenmesi için bir komite kurulacak.

KALDIRAÇLI İŞLEMLER YASAKLANDI

Türkiye’de kripto para piyasasında riskli olarak değerlendirilen kaldıraçlı işlemler tamamen yasaklandı. Bu karar, yatırımcıların yüksek riskli işlemlerle zarar görmesini önlemeyi amaçlıyor. Ek olarak, borsalara fiyat manipülasyonunu engelleme amaçlı yeni sorumluluklar yüklendi. Düzenlemeler, piyasa istikrarını koruma hedefi doğrultusunda dikkat çekiyor.

SOĞUK CÜZDAN VE SAKLAMA ZORUNLULUĞU

Yatırımcı varlıklarının güvenliği için önemli tedbirler alındı. Borsalar, müşterilere ait kripto varlıkların yüzde 95’ini saklama kuruluşlarına aktarmak zorunda kalacak. Ayrıca, bu varlıkların soğuk cüzdanlarda muhafaza edilmesi şartı getirildi. Bu tedbirlerin, siber saldırılara karşı koruma sağlaması ve müşteri güvenini artırması planlanıyor.

TRANSFER VE KİMLİK DOĞRULAMA KURALLARI

Yeni düzenlemeler, kripto para transferleri konusunda da değişiklikler birtakım getiriyor. 1 milyon TL’nin altındaki transferler için herhangi bir kısıtlama uygulanmazken, bu tutarın üzerindeki transferler için onay almak gerekecek. Tüm transfer işlemlerinde ise çift faktörlü kimlik doğrulama prosedürü zorunlu hale geldi. Bu adımlar, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçların önüne geçmeyi amaçlıyor.

REKLAMLAR VE DENETİM SPK’YA EMANET

Türkiye’deki kripto para borsalarının reklam faaliyetleri artık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenecek. Borsalar, müşterilere kripto varlıkların riskli olduğunu açıkça bildirmekle yükümlü hale geliyor. Ayrıca, yılda en az bir kez denetime tabi tutulacak ve denetim raporları SPK’ya sunulacak. Firmaların sermaye yeterliliği düzenli aralıklarla kontrol edilecek; yeterliliği sağlayamayanların faaliyetleri kısıtlanabilir veya tamamen durdurulabilir.

YATIRIMCILAR VE BORSALAR İÇİN YENİ DÖNEM

Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenlemeler, Türkiye’de kripto para piyasasında köklü dönüşümlere yol açacak. Yatırımcıların korunması ve piyasa güvenilirliğinin artırılması hedeflenirken, borsaların daha şeffaf ve düzenli bir şekilde faaliyet göstermesi sağlanacak. Ancak, kaldıraçlı işlemlerin yasaklanması ve yüksek sermaye kriterleri gibi kararlar, bazı piyasa aktörleri tarafından eleştirilere sebep olabilir. Kripto para dünyasında yeni bir sayfa açan bu düzenlemelerin, uzun vadede piyasaya nasıl bir etki yapacağı ise zamanla netleşecektir. Yatırımcılar ve borsalar, yeni kurallara uyum sağlamak için çalışmalara hız kesmeden başladı.