Kripto Parada Yeni Dönem Başlıyor!

KRİPTO PARA TRANSFERLERİNDE YENİ DÖNEM

Bugün itibarıyla kripto para transferlerini düzenleyen uygulamalar resmen hayata geçti. Kripto varlık transferlerine ilişkin suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler, 25 Aralık 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile belirlenmişti. Bu yönetmeliğe uygunluk için kullanıcılarına 2 aylık bir süre tanınmış ve 25 Şubat itibarıyla uygulamanın başlatılmasına karar verilmişti.

ZORUNLU BİLGİLER NELER?

15 bin liranın üzerindeki işlemlerde kimlik bilgileri zorunlu olacak. Kripto varlık transferi gerçekleştirirken gönderenin ismi, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı ile cüzdan adresi talep edilecek. Cüzdan adresi yoksa, işlem için gerekli referans numarası, adres, doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası gibi bilgilerden en az birine yer verilmesi gerekecek. Bu bilgilerin doğruluğu da ayrıca onaylanacak. Kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine yapılan transferlerde ise, müşteri bilgilerinin beyanı istenecek.

15 BİN LİRA ALTINDAKİ İŞLEMLERDE DURUM NE?

15 bin liranın altındaki işlemlerde ise, alıcı veya gönderen tarafların ismi, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı ile cüzdan adresinin alınması gerekecek. Ancak kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bu bilgilerin toplanması zorunlu olmayacak.

RİSKLİ İŞLEMLER SINIRLANDIRILACAK

Uygulamada risk temelli bir yaklaşım uygulanacak. Bu çerçevede müşteriden transferin taraflarına dair ek bilgi ve belgeler talep edilebilecek. Yeterli bilginin elde edilememesi durumunda transferin yapılmaması ya da ilgili finansal kuruluşla olan işlemlerin kısıtlanması veya iş ilişkisinin sonlandırılması seçenekleri değerlendirilecek.

KİMLİKSİZ HESAPLAR KAPATILACAK

Ek olarak, kripto para borsası Binance, kullanıcılarına bu konuda bir e-posta gönderdi. Binance açıklamasında, 25 Nisan tarihine kadar kimlik doğrulama sürecini tamamlamayan kimliksiz hesapların kapatılacağını bildirdi. Bu süreci tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve hesaplardan para gönderme-çekme gibi işlemler yapılamayacak. Kullanıcılar, kimlik doğrulama işlemlerini tamamladıktan sonra hesaplarına erişim sağlayabilecek.